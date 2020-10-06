Румыния ввела карантин для украинских туристов

Национальный институт общественного здоровья Румынии внес Украину в список стран с высоким эпидемиологическим риском, украинским путешественникам по прибытии в страну придется пройти 14-дневный карантин.
Об этом сообщается в списке стран, опубликованном на сайте Национального института общественного здоровья Румынии. Список вступает в силу в 0:00 7 октября 2020 года.
В то же время указывается, что от этой меры освобождаются лица, прибывающие в Румынию из стран/районов с высоким эпидемиологическим риском, если они остаются на территории страны менее 3 дней (72 часов) и предъявляют отрицательный тест на SARS-CoV-2, выполненный, максимум, за 48 часов до въезда на территорию страны. Также лица, прибывающие в Румынию из стран/территорий с высоким эпидемиологическим риском, и находящиеся на карантине сроком на 14 дней, могут покинуть карантин после 10-го дня, если они проведут тест на SARS-CoV-2 на 8-й день карантина, и результат окажется отрицательным.
По информации ресурса tripadvisor.mfa.gov.ua Министерства иностранных дел Украины, до 15 октября 2020 года в Румынии действует режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого запрещается въезд на территорию страны через пункты пересечения границы для иностранных граждан, в том числе и граждан Украины, и лиц без гражданства, однако есть ряд исключений из данного запрета относительно определенных категорий лиц.
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