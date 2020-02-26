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«Корбан и Смирнов – это обычные бандиты и решалы», – активисты Протасового Яра после победы в суде

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«Корбан и Смирнов – это обычные бандиты и решалы», – активисты Протасового Яра после победы в суде

Судейская коллегия Шестого апелляционного административного суда отказала ООО «Дайтона групп» (компания-застройщик склонов Протасового Яра, которую связывают с Геннадием Корбаном) в пересмотре градостроительных условий и ограничений. Об этос сообщает издание Голос.

«Бандиты посыпались, как только столкнулись с судьями, которые не поднимают трубки от решалы и бандита, которого к слову до сих пор не уволили с должности заместителя председателя Офиса Президента Украины», — написал в соцсети один из активистов Громады Протасового Яра Роман Ратушный.

Издание напоминает, что в 2018 году ООО «Дайтона групп» получила участок площадью 3,5 га в субаренду от ООО «Бора». Компания собиралась на склонах Протасового Яра построить 3 многоэтажки высотой около 100 метров. Тогда как градостроительные условия и ограничения указывали: дома должны быть не выше 74 метров. ООО «Дайтона групп» в начале мая 2019-го года начала вырубку деревьев на участке для выполнения дальнейших работ — срезания склонов Яра, строительства подпорной стены. Против уничтожения зеленой зоны выступили местные жители, которые обратились в Государственную архитектурно-строительную инспекцию. 8 мая 2019-го года застройщик получил предписание от ГАСИ о запрете строительных работ из-за несоответствия проекта комплекса градостроительным условиям.

Летом 2019-го года ООО «Дайтона групп» обратилась в Окружной административный суд Киева с просьбой изменить высотность в градостроительных условиях и ограничениях (базовый документ для строительства), поскольку строительный проект ЖК «Турбийон» (на склонах Протасова Яра) этим условиям и ограничениям не отвечал. Именно через суд застройщик пытался снять предписание на запрет выполнения строительных работ, изменив градостроительные условия и ограничения, а не свой проект. Судьи Окружного административного суда Киева стали на сторону застройщика.

После максимально детального рассмотрения дела со всех сторон, ряда заседаний и переносов, судьи апелляционной инстанции постановили — отменить решение первой инстанции и в иске ООО «Дайтона Групп» отказать.

Сейчас судебные баталии за остановку строительства в историческом районе столицы продолжаются. Киевсовет должен подать иск и оспорить договор субаренды ООО «Дайтона Групп» и ООО «Бора» и в дальнейшем отстаивать сохранение предписания ГАСИ на запрет выполнения строительных работ на склонах Протасова Яра.

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«Не забываем, что Геннадий Корбан и Андрей Смирнов, который прикрывает Корбана в Офисе Президента, это обычные бандиты и решалы. Поэтому даже если мы выиграем суды, они могут прибегнуть к попытке прорыва на земельный участок несмотря на незаконность таких действий», — написали активисты Громады Протасового Яра на своей странице в соцсети.

Геннадий Корбан, Андрей Смирнов, Протасов Яр, Дайтона групп
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