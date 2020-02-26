У Оржеля в шоке от зарплаты руководителя Укргидроэнерго – больше, чем у Трампа

Министерство энергетики и защиты окружающей среды не поддерживает выплаты в размере $647,8 тыс. руководителю ЗАО «Укргидроэнерго» в прошлом году.

Об этом сообщает Минэкоэнерго в Facebook.

«Минэкоэнерго не поддерживает выплаты в размере $647,8 тыс. руководителю ЗАО «Укргидроэнерго» в прошлом году. «Минэкоэнерго стало известно, что руководителю ЗАО „Укргидроэнерго“ решением Наблюдательного совета в декабре 2019 года был начислено и выплачено более 3 млн грн премии. За год сумма полученного вознаграждения топ-чиновника составила более 10 млн грн — это почти $430 тыс. без учета заработной платы. При этом заработная плата генерального директора ЗАО „Укргидроэнерго“ с июля 2019 года выросла более чем в три раза, таким образом, общий доход чиновника за год составил $647,8 тыс.», — сказано в сообщении.

В данный момент заработная плата руководителя ЗАО «Укргидроэнерго» составляет 781 960 грн в месяц. По информации из открытых источников, зарплата президента США Дональда Трампа составляет $400 тыс. в год, напомнили в Минэкоэнерго.

В профильном министерстве отметили, что размер премий и должностной оклад руководящего состава АО «Укргидроэнерго» определяется и устанавливается наблюдательным советом, который был создан летом 2019 года еще предыдущим правительством.

17 июля распоряжением Владимира Гройсмана были назначены четыре независимых члена наблюдательного совета, после чего был подписан новый контракт с руководителем ЗАО «Укргидроэнерго», благодаря которому должностной оклад генерального директора вырос более чем втрое. Также именно с июля можно наблюдать начало выплат миллионных премий руководителям предприятия.

«Минэкоэнерго не согласно с такими действиями и считает недопустимым начисление и выплату заоблачных и неоправданных денежных вознаграждений в то время, когда прожиточный минимум в стране по состоянию на 1 января 2020 года составляет 2027 грн», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 17 января поручил КМУ подготовить новую концепцию зарплат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране, а также урегулировать ситуацию с премиями топ-менеджеров НАК «Нафтогаз Украины».

Кабмин на заседании в среду, 5 февраля, принял решение об упорядочении выплаты зарплат руководителям министерств.