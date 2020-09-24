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Министр энергетики Буславец отказалась готовить документы по передаче «Укргидроэнерго» Кабмину, – СМИ

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Министр энергетики Буславец отказалась готовить документы по передаче «Укргидроэнерго» Кабмину, – СМИ

Министр энергетики Ольга Буславец не разделяет намерений премьер-министра Дениса Шмыгаля забрать под прямое управление Кабмина компанию «Укргидроэнерго» и уволить ее главу. Об этом говорится в журналистском расследовании агентства «Українські новини» «Переподчинить «без шума и пыли»: тайный план Шмыгаля по «Укргидроэнерго».

В частности, как пишет журналист «Українських новин», руководству Минэнерго не нравится, что правительство хочет вывести из-под их управления единственную прибыльную государственную компанию, которой является «Укргидроэнерго»: «Минэнерго Ольги Буславец отказалось готовить документы о передаче «Укргидроэнерго».

Автор обращает внимание на нарушение правила подготовки сопроводительных документов к проектам правительственных решений: «Почему документы готовились не в профильном министерстве?»

По информации агентства, в Минэнерго не очень хотят расставаться с единственной прибыльной компанией такого уровня: «В 2019 году прибыль „Укргидроэнерго“ составила около 3,2 млрд грн, в 2018 — почти 3,7 млрд грн. Компания мощностями своих девяти ГЭС и ГРЭС в год в среднем производит 10,5 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет порядка 10% в общем энергобалансе».

Как ранее писали СМИ, компания «Укргидроэнерго» является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в пиковое утреннее и вечернее время — с 7:00 до 10:00 и с 18:00—21:00.

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Напомним, «Укргидроэнерго» закончило первое полугодие 2020 года с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд грн дивидендов. Другие компании энергетического сектора показывают негативные результаты: убыток «Укрэнерго» составил 18 млрд грн за первое полугодие 2020 года, НАЭК «Энергоатом» — 2,65 млрд грн, «Центрэнерго» — 493 млн грн.

На примере «Энергоатома» можно говорить о неэффективности правительства в управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. В частности, вмешательство в деятельность «Энергоатома» привело к накоплению у компании 20-миллиардного долга.

Минэнерго, Укргидроэнерго, Ольга Буславец
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