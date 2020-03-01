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В штате Нью-Йорк запретили выдавать одноразовые полиэтиленовые пакеты в магазинах

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В штате Нью-Йорк запретили выдавать одноразовые полиэтиленовые пакеты в магазинах

С 1 марта текущего года в магазинах и других торговых точках штата Нью-Йорк запрещено выдавать покупателям бесплатные одноразовые полиэтиленовые пакеты. Это предусмотрено законом штата, нацеленным на уменьшение объемов отходов и борьбу за сохранение окружающей среды.

«В настоящее время полиэтиленовые сумки висят на ветвях деревьев, их носит ветром по улицам, они заполняют городские свалки, загрязняют наши озера, реки и ручьи, что наносит ущерб окружающей среде, — цитирует заявление губернатора штата Эндрю Куомо The Chronical-Express. — Принимаемые меры должны позволить защитить природу и решить экологические проблемы».

Чтобы сложить свои покупки, привычные одноразовые сумки покупателям нельзя будет не только взять на кассах магазинов бесплатно, но даже приобрести за деньги. В ряде городов, в том числе в Нью-Йорке и в столице штата Олбани, им будет предоставлена возможность за пять центов купить бумажные пакеты. Из этого тарифа два цента будут направлены в местный бюджет, а три цента пойдет в государственный фонд охраны окружающей среды.

Как надеются власти штата, запрет будет способствовать тому, что жители Нью-Йорка все чаще станут ходить за покупками с многоразовыми сумками, которые можно стирать и использовать в течение долгого времени. Речь идет о тканевых, а также об особых пластиковых сумках, сделанных из плотного материала с прочными ручками, которые выдерживают объемные и тяжелые грузы до 10 кг.

Примерно за месяц до нововведения власти штата учредили акцию, в рамках которой все желающие могли получить сумку многоразового использования бесплатно. Ее можно заказать на сайте, либо взять в одном из ближайших пунктов выдачи.

Несмотря на благие намерения, которыми руководствуются власти, не только простые потребители относятся к запрету неоднозначно. Как считают некоторые эксперты, данные меры вскоре вызовут дефицит бумажных пакетов, что в ситуации с приостановкой поставок многоразовых сумок из Китая из-за коронавируса приведет к полному отсутствию сумок для покупок. «Магазины и индивидуальные предприниматели уже столкнулись с дефицитом бумажных пакетов, — отмечает New York Post. — И эта проблема может быть решена не ранее, чем через пять лет, так как для удовлетворения быстро растущего спроса в США просто не хватает производственных мощностей и заводов».

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Запрет на полиэтиленовые пакеты действует не для всей сферы услуг. Исключение, в частности, составляет доставка еды из ресторанов, выдача товара в химчистках и пакеты для мусора. Кроме того, в небольшие, тонкие, полиэтиленовые пакеты разрешено заворачивать мясо, рыбу, складывать фрукты или упаковывать рассыпчатые продукты, орехи, конфеты и другие мелкие товары. Непромокаемые упаковки останутся также для газет, журналов и бумажной рекламной продукции, которые почтальоны часто бросают на улице, у входа в частные дома американцев.

Как пишет New York Daily News, по подсчетам экологов, в год жители Нью-Йорка используют порядка 23 млрд целлофановых сумок, которые не разлагаются после того, как их выбрасывают. На протяжении многих лет так или иначе они наносят огромный ущерб окружающей среде.

Нью-Йорк, полиэтиленовый пакет
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