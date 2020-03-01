Путин переживает из-за падения цены нефти

Президент России Владимир Путин заявил, что уходящая неделя стала худшей для мирового рынка нефти с 2008 года.
«Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года», — отметил президент РФ Владимир Путин на совещании, прошедшем в правительственном терминале аэропорта «Внуково», передают российские СМИ.
В то же время он заявил, что текущий уровень цен на нефть «приемлем для России».
ОПЕК+ зарекомандовал себя как эффективный механизм, добавил российский президент.
Напомним, что цена на нефть марки Brent на этой неделе опустилась ниже $50 за баррель до уровней июля 2017 года.
Страхи ослабления мирового спроса на нефть охватили мировое сообщество, что приводит к безудержным распродажам, отмечают эксперты.
Поддержку рынку могли бы оказать потенциальные меры ОПЕК+ по увеличению объемов сокращения нефтедобычи. Страны коалиции соберутся на следующей неделе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016