Путин переживает из-за падения цены нефти

Президент России Владимир Путин заявил, что уходящая неделя стала худшей для мирового рынка нефти с 2008 года.

«Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года», — отметил президент РФ Владимир Путин на совещании, прошедшем в правительственном терминале аэропорта «Внуково», передают российские СМИ.

В то же время он заявил, что текущий уровень цен на нефть «приемлем для России».

ОПЕК+ зарекомандовал себя как эффективный механизм, добавил российский президент.

Напомним, что цена на нефть марки Brent на этой неделе опустилась ниже $50 за баррель до уровней июля 2017 года.

Страхи ослабления мирового спроса на нефть охватили мировое сообщество, что приводит к безудержным распродажам, отмечают эксперты.

Поддержку рынку могли бы оказать потенциальные меры ОПЕК+ по увеличению объемов сокращения нефтедобычи. Страны коалиции соберутся на следующей неделе.