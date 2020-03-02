Эрдоган пригрозил Европе миллионами сирийских беженцев

В скором времени в Евросоюз направятся миллионы сирийских беженцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает NTV.
«С того времени, как мы открыли наши границы, число тех, кто направился в Европу, составило сотни тысяч. Это число скоро будет выражено миллионными цифрами», — заявил Эрдоган.
Турция открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев в конце февраля. Комментируя это решение, Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении обещаний, а также заявил, что Турция «не обязана принимать такое число беженцев».
Принципы по урегулированию миграционного кризиса Турция и ЕС согласовали в 2016 году. План, в частности, предусматривал оказание финансовой помощи Анкаре. Турция также согласилась принять обратно всех мигрантов, которые уже попали в Европу, в обмен на удвоенное до 2018 года финансирование обустройства сирийских беженцев в стране.
Ситуация в Сирии обострилась из-за взаимных атак Анкары и сирийских правительственных сил после того, как Турция обвинила войска Башара Асада в гибели турецких солдат в результате авиаудара.
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