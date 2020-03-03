Беспорядки в Новых Санжарах: подозрения получили уже 10 человек

Правоохранители объявили о подозрениях 10 участникам столкновений около медицинского центра в поселке Новые Санжары на Полтавщине, половина подозреваемых находится под домашним арестом.
Об этом сообщила полиция Полтавской области.
«Полиция Полтавщины расследует 8 уголовных производств, связанных с событиями в Новых Санжарах. На сегодня подозрения в совершении преступлений получили 10 человек», — отметили там.
В частности, сегодня двум лицам объявили о подозрениях в совершении хулиганских действий (ст. 296 УКУ) и еще двум — в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 УКУ).
Полиция расследует производства по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УКУ.
А также по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
Напомним, ранее пятерым фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 УК). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятого лица суд не удовлетворил.
Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 УКУ).
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