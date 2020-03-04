Греческая полиция разгоняет мигрантов из Турции с помощью слезоточивого газа

Греческая полиция и военные в среду применили слезоточивый газ против сотен мигрантов из Турции, которые пытались попасть из приграничного района в Грецию. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, столкновения произошли в среду утром. На место происшествия также приехали пожарные машины.

Как сообщило 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Данный шаг последовал за инцидентом с гибелью 36 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб. Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, «в Европу направились сотни тысяч беженцев, и в скором времени их число достигнет миллионов».

К настоящему моменту на территории Турции скопились свыше 3,5 млн мигрантов, желающих попасть в Европу.