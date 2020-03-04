ВОЗ ожидает увеличение случаев коронавируса в Украине

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вероятность увеличения случаев инфицирования коронавирусом Covid-19 в Украине.

Об этом заявил в Киеве представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге в Кабмине 4 марта, сообщает Укринформ.

«Важно акцентировать на том, что вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине, однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания по мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации, осовременивания стационаров, больниц, отделений неотложной помощи, речь идет о всех мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса», — сказал Ярно Хабихт.

Он добавил, что зарегистрированный вчера первый случай заболевания коронавирусом «не является какой-то неожиданной ситуацией». «Необходимо отметить способность к тому, чтобы его диагностировали очень быстро, что является свидетельством слаженной работы (сферы — ред.) общественного здоровья Украины», — сказал представитель ВОЗ в Украине.

Хабихт также отметил, что для того, чтобы не подхватить коронавирус очень важным является соблюдение гигиены рук, а также «этикета кашля» — использовать для этого согнутый локоть.

Как сообщалось, в Украине первый случай Covid-2019 обнаружен у мужчины в Черновицкой области, который с женой вернулись из Италии. Мужчина госпитализирован, изолирован, находится под контролем. Его жену 4 марта перевезли в военный госпиталь по требованию разъяренной толпы.