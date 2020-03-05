Президент Чехии сравнил Украину с Бангладеш и рассказал, почему нас не примут в ЕС

Коррупция не позволяет Украине осуществить более тесную интеграцию с Евросоюзом. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном в четверг словацкой газетой Pravda.

«Украина, к сожалению, уже давно погрязла в коррупции, — сказал он. — Если бы экономическая ситуация Украины стала бы более прозрачной, и одновременно понизилась хотя бы на 50% роль олигархов в стране, то только потом мы могли бы начать вести дебаты о возможности более интенсивного сотрудничества Украины с ЕС».

Планы Украины по вступлению в Евросоюз, по мнению Земана, в обозримой перспективе являются неосуществимыми. Их реализации препятствует уровень экономического развития, а также жизненный уровень граждан, который, как сказал президент Чехии, сравним с уровнем жизни жителей Бангладеш. ЕС не имеет такого объема средств, который мог бы «влить» в Украину, чтобы приблизить ее социально-экономические показатели хотя бы к показателям наиболее экономически слабых государств — членов сообщества.

«Если бы Украине дали дотации (из фондов ЕС, предназначенных для стран Евросоюза, — Ред.), то никогда не было бы уверенности, что эти средства поступят к тем, кому предназначены, а не осядут в карманах олигархов», — подчеркнул президент Чехии.