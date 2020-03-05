Зеленский обещает довести до конца земельную реформу

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что рынок земли в Украине будет открыт только тогда, когда будет принят закон и подготовлены все кадастры, но земельная реформа будет обязательно доведена до конца.
Об этом он заявил в четверг на встрече с бизнесом в Полтавской области передает Интерфакс-Украина.
«Рынок земли может открыться в октябре, если будет принят закон. Если будут кадастры, всё будет готово, оцифровано, тогда он откроется. Хаоса никакого не будет.
Если не будут готовы все кадастры, тогда пройдёт какое-то время, и будут готовы кадастры, потому что мы доведём (до конца — ред.) эту реформу однозначно», — сказал он.
Напомним, что Верховная Рада по состоянию на день 5 февраля рассмотрела 3017 поправок из 4018 и приняла вторую правку за все время рассмотрения, которая носит технический характер.
По результатам опроса КМИС, 62% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли сельскохозяйственного назначения, 15% — «за», еще 18% не принимали бы участия в голосовании.
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