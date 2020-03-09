Совет ЕС решил ограничить свою работу из-за коронавируса

Совет Евросоюза решил ограничить свою работу в целях борьбы с продвижением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном в понедельник в Брюсселе.

«Число заседаний Совета, его подготовительных органов и рабочих групп будет сокращено. Решения о том, какие заседания проводить, будут приниматься председателем на регулярной основе», — отмечается в нем.

Кроме того, число делегаций, участвующих в заседаниях, также будет ограничено. «Все группы посетителей и несущественные тренинги будут приостановлены. Сотрудникам Совета рекомендуется ограничить, насколько это возможно, внутренние встречи и продолжать скрупулезно соблюдать рекомендуемые гигиенические меры», — говорится в документе.

Совет также подчеркнул, что обновлен перечень мест, в отношении которых действуют ограничения на поездки сотрудников евроинститута, с учетом последних решений итальянских властей. «Акцент в этом подходе отражает сдвиг в сторону более общих мер, учитывая, что вирус в настоящее время в значительной степени присутствует в большинстве государств-членов ЕС, включая Бельгию, и что это развитие, вероятно, будет продолжаться», — пояснил Совет.