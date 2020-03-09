В Нидерландах при пустой скамье подсудимых начался судебный процесс по делу MH17

Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах. Скамья подсудимых пуста, однако интересы как минимум одного из четырех подозреваемых представляет международная группа адвокатов.

Запланированные на 9-13 марта слушания посвящены решению технических, организационных и административных вопросов: получили ли подозреваемые повестки в суд, осведомлены ли они о том, что в их отношении в Нидерландах возбуждено уголовное дело, в чем именно они обвиняются, можно ли их судить заочно, готова ли прокуратура к представлению доказательств, какую роль будут играть родственники погибших. На эти же цели отведена и еще одна неделя в марте — с 23 по 27 число включительно. По существу рассмотрение дела если и начнется, то не раньше 8 июня.

Известно, что дело прокуратуры насчитывает 102 тома и 36 тыс. страниц. По предварительной информации, интересы одного из подозреваемых — россиянина Олега Пулатова — будет представлять группа из двух голландских и одного российского адвокатов. Суд над тремя остальными подозреваемыми — россиянами Игорем Гиркиным, известный под псевдонимом Стрелков, и Сергеем Дубинским, а также украинцем Леонидом Харченко — будет, по всей видимости, проходить заочно. Однако на этот счет председательствующий судья должен принять отдельное решение.

Сам судебный процесс проходит на фоне серьезных разногласий между Россией и Западом относительно того, можно ли доверять результатам проведенного расследования. За него отвечает Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Эксперты пришли к выводам, что Boeing был сбит ЗРК «Бук», и заявили, что установили четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ

По оценкам различных наблюдателей, сам судебный процесс может занять около пяти лет, а может быть и дольше.