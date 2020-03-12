Цена на золото тоже пошла вниз

Стоимость золота на торгах нью-йоркской биржи Comex опустилась до $1585,4 за тройскую унцию, что на 3,46% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Майские фьючерсы на серебро дешевеют на 4,9% - до $15,95 за унцию.

Напомним, что сегодня также дешевеют нефть и акции американских компаний.