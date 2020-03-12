Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 8,78% до $32,9 за баррель по состоянию на 15:48 по Киеву, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI снижается на 8,2% до $30,86.

Цены на нефть снова перешли к снижению в отсутствие какого-либо позитива. ВОЗ объявила ситуацию с коронавирусом пандемией, США закрыли на 30 дней въезд в страну для граждан из Европы. Плюсом к этому ценовая война с явными перспективами затягивания. Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт уже объявили о снижении цен на нефть для клиентов.