В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли американские военные

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

«Когда в США появился „нулевой“ пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань Будьте откровенны! Обнародуйте данные о зараженных коронавирусом в США! США должны все нам объяснить!» — заявил чиновник.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства не уточнил, каким образом коронавирус мог попасть в Ухань с помощью военных США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В Украине зарегистрированы 3 случая заражения.