Королева Елизавета II съехала из Букингемского дворца из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в окружении королевской семьи.

Собеседник газеты уточнил, что 12 марта Елизавету II уже перевезли из официальной лондонской резиденции в Виндзорский замок. Если число зараженных коронавирусом в Великобритании будет расти, Елизавету II и ее супруга принца Филипа могут разместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке, указывает издание.