Контракт с Коболевым продлили на 4 года

Контракт с главой НАК «Нефтегаз Украина» Андреем Коболевым продлен. Соответствующее решение было принято Наблюдательным советом НАК на заседании 16 марта.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении редакции.
Исходя из выдержки из протокола заседания, контракт с Коболевым продлен на 4 года. «Продлить срок полномочий и срок действия контракта главы правления Компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений наблюдательного сонета согласно требованиям его контракта», говорится в выдержке, направленной НАК в адрес Кабинета министров.
Действующий годовой контракт с главой НАК Коболевым завершается 22 марта.
Ранее СМИ сообщали, что руководство НАК может быть заменено на совершенно нового человека.
Даже называлось имя советника Владимира Зеленского Игоря Новикова. Однако сам названный претендент категорически опроверг возможность возглавить НАК.
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