«Укрзализныця» уже несет многомиллионные убытки из-за коронавируса

АО «Укрзализныця» отмечает существенное падение продажи ж/д билетов на фоне увеличения случаев возврата проездных документов, в том числе на неотмененные поезда в связи с карантином.
Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, с 11 по 15 марта пассажиры вернули 303 тыс. билетов на общую сумму почти 86,6 млн грн.
«Для возвращения средств за неиспользованные билеты, купленные в кассах, необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают деньги, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае билет гасится и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день на протяжении шести месяцев. При этом средства возвращаются в течение трех-пяти дней после обращения пассажира», — говорится в сообщении.
«Укрзализныця» отмечает, что применяются все меры для обеспечения касс необходимым количеством наличных. Билеты, купленные через интернет, возвращаются также через онлайн-сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.
Пассажирам, поезда которых были отменены из-за введения карантина, УЗ обязуется компенсировать 100% стоимости проездного документа. На международные поезда, которым ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, к которой пассажир имел билет.
Во всех других случаях возвращение проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с «Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины».
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