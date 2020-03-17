Во Франции запретили продажу акций ряда компаний

Французский комитет по контролю за финансовыми рынками (AMF) запретил во вторник продажи акций наиболее пострадавших от падения рынков компаний. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике комитета.
«Принимая во внимание значительное снижение цен, которое произошло в последние дня на финансовых рынках, AMF решила принять экстренные меры, — отмечается в сообщении. — Комитет принял решение запретить короткие продажи акций наиболее пострадавших от падения цен компаний».
Как подчеркнули AMF, запрет будет действовать в течение дня 17 марта. «В общей сложности запрет на продажи касается 92 акций», — добавили там.
Индекс CAC 40, указывающий на среднее значение по капитализации крупнейших французских компаний на Парижской бирже, обрушился в понедельник до отметки 3881 с понижением на 5,75% при закрытии торгов. 17 марта работа биржи началась с роста, CAC 40 повысился на 3,72%, преодолев барьер в 4 тыс. пунктов и достигнув значения 4025.
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