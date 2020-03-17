У Авакова уверяют, что будут контролировать ограничение работы общественного транспорта

Ограничить движение общественного транспорта в Украине сейчас необходимо для того, чтобы остановить распространение нового коронавируса, и контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, информирует пресс-служба МВД.

«Самое главное — это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято трудное решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию», — отметил Геращенко.

По его словам, контролировать выполнение всех транспортных ограничений будет полиция.

«У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону», — отметил замминистра.

Геращенко также выразил надежду, что все граждане в государстве будут прислушиваться, и останутся на самоизоляции.

«Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы у них проявилась болезнь, и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые заражены коронавирусом», — сказал заместитель министра внутренних дел.