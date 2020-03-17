В S&P предрекают глобальный экономический спад из-за коронавируса

Мировая экономика столкнется с масштабной рецессией в этом году из-за пандемии коронавируса нового типа. Как сообщает во вторник агентство Reuters, об этом говорится в новом отчете S&P Global.

«Резкий экономический спад, созданный мерами по борьбе с COVID-19, приведет к глобальной рецессии в этом году», — указало рейтинговое агентство. Оно отметило, что снижение интенсивности движения капиталов, а также ужесточение финансовых условий одновременно с шоком на рынке нефти нанесет ущерб кредитоспособности экономических агентов.

На прошлой неделе глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила европейских лидеров, что без скоординированных действий ЕС может ждать экономический кризис из-за вспышки коронавируса, подобный рецессии 2008 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.