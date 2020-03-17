Гонконг впервые за 25 лет потерял статус самой свободной экономики мира

Гонконг впервые за 25 лет перестал считаться территорией с самой свободной экономикой в мире, уступив этот титул своему давнему конкуренту — Сингапуру. Об этом свидетельствуют представленные во вторник результаты ежегодного исследования, проводимого американским фондом Heritage Foundation.
«Индекс экономической свободы» Гонконга авторы доклада оценили в 89,1 баллов из 100 возможных. Этот показатель понизился на 1,1 п. п. на фоне некоторого ухудшения инвестиционной привлекательности города и начавшейся здесь рецессии после прошлогодних антиправительственных протестов.
Первое место занял Сингапур с показателем 89,4 балла. В тройке лидеров также Новая Зеландия с 84,1 балла. В первую десятку также вошли Австралия, Швейцария, Ирландия, Великобритания, Дания, Канада и Эстония.
США заняли 17-ю строчку рейтинга с показателем 76,6 балла.
Материковый Китай авторы доклада поставили на 103-ю позицию (59,5 балла) среди 180 стран и территорий мира, вошедших в исследование. Замыкают список Куба, Венесуэла и КНДР.
Этот рейтинг ежегодно составляется специалистами на основе расчетов по десяти основным категориям, учитывающим степень экономических и торговых свобод, инвестиционной открытости, вмешательства государства в экономику, фактор коррупции и так далее. В силу разных причин авторы доклада не смогли оценить такие страны, как Ирак, Сомали, Ливия, Сирия, Лихтенштейн и Йемен.
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