Умерла вдова Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

«Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, большое пока информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов.

Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. В декабре 2019 года она отметила свое 84-летие.

Свадьба Гагариных состоялась 27 октября 1957 года в Оренбурге, Юрий Гагарин был тогда военным летчиком.