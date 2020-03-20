В Ивано-Франковске просят президента ввести в городе ЧП

В Ивано-Франковске с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализированы еще 15 чел., власти города просят президента Владимира Зеленского и Кабинет министров ввести в стране чрезвычайное положение, написал мэр города Руслан Марцинкив на странице в «Фейсбук».

«У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 чел. находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры. Обращаемся к правительству, президенту ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение, в Украине с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц», — заявил Марцинкив.

Мэр отметил, что с сегодняшнего дня полиция города будет штрафовать людей за нарушение карантина — от 17 тыс. грн для физлиц, от 34 тыс. грн — для юрлиц.

«Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 м. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем», — добавил мэр города.

Кроме того, местная власть обращается в Антимонопольный комитет Украины относительно недопущения спекуляций на лекарствах и продуктах питания.

Как сообщалось, 19 марта в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, сообщил Минздрав Украины в «Телеграм-канале».

«Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19», — отмечается в сообщении.