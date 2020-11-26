В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода

В Ивано-Франковских больницах, в которых принимают больных коронавирусом, не хватает кислорода.
Как передает Укринформ, об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив во время эфира на радио «Западный полюс».
«Нет кислорода, а сами установки рассчитаны на его определенное количество. Есть много больных, поэтому здесь проблемы», — отметил Руслан Марцинкив.
По его словам, больницы сегодня также испытывают проблемы с лекарствами, потому что их негде закупить. Пока пользуются теми, которые приобрели впрок. Сейчас на лечении в городских медицинских учреждениях находятся 405 пациентов, в реанимационных отделениях — 36, более сотни больных — на кислородной терапии. Мэр утверждает, если ситуация с заболеванием коронавирусом в городе ухудшится, местные власти готовы одновременно развернуть еще 300 койко-мест в больницах и привлечь медиков к лечению.
Марцинкив обратился к предпринимателям с просьбой отказаться в этом году от корпоративов.
«Идут новогодне-рождественские праздники. У меня просьба в это непростое время ограничить контакты. Ничего страшного не будет, если мы средства на корпоративы отдадим на благотворительность или на закупку концентраторов в больницы», — убежден городской голова.
Напомним, ранее из-за недостатка кислорода Ивано-Франковская ЦГКБ уже приостановливала прием пациентов.
По состоянию на 26 ноября в Ивано-Франковской области COVID-19 лабораторно подтвердили в 34 045 случаях, в Украине этот показатель достиг 677 189 случаев, за последние сутки зафиксировали 15 331 случай.
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