В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода

В Ивано-Франковских больницах, в которых принимают больных коронавирусом, не хватает кислорода.

Как передает Укринформ, об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив во время эфира на радио «Западный полюс».

«Нет кислорода, а сами установки рассчитаны на его определенное количество. Есть много больных, поэтому здесь проблемы», — отметил Руслан Марцинкив.

По его словам, больницы сегодня также испытывают проблемы с лекарствами, потому что их негде закупить. Пока пользуются теми, которые приобрели впрок. Сейчас на лечении в городских медицинских учреждениях находятся 405 пациентов, в реанимационных отделениях — 36, более сотни больных — на кислородной терапии. Мэр утверждает, если ситуация с заболеванием коронавирусом в городе ухудшится, местные власти готовы одновременно развернуть еще 300 койко-мест в больницах и привлечь медиков к лечению.

Марцинкив обратился к предпринимателям с просьбой отказаться в этом году от корпоративов.

«Идут новогодне-рождественские праздники. У меня просьба в это непростое время ограничить контакты. Ничего страшного не будет, если мы средства на корпоративы отдадим на благотворительность или на закупку концентраторов в больницы», — убежден городской голова.

Напомним, ранее из-за недостатка кислорода Ивано-Франковская ЦГКБ уже приостановливала прием пациентов.

По состоянию на 26 ноября в Ивано-Франковской области COVID-19 лабораторно подтвердили в 34 045 случаях, в Украине этот показатель достиг 677 189 случаев, за последние сутки зафиксировали 15 331 случай.