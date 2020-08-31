Ивано-Франковск продлил каникулы в школах и собирается в суд

В Ивано-Франковске горожане вышли на протест против «красной» зоны эпидемической опасности, в которую Ивано-Франковск вошел с 31 августа.

Об этом сообщает ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Фейсбуке.

«Сегодня громада собралась у облгосадминистрации в связи с включением нашего города в так называемую „красную“ зону и против введения необдуманных жестких запретов», — сообщил Руслан Марцинкив.

Он отметил, что полностью поддерживает в этом протестующих, потому что, по его мнению, показатели в Министерстве здравоохранения относительно заболевания COVID-19 являются неточными.

«Вирус есть, есть больные — и это факт. Но эти своеобразные зонирования противоречат здравому смыслу и основываются не на достоверных фактах. Ведь судят по заполненности наших больниц. Но есть непреложный факт. Наши больницы принимают пациентов из области, из районов. А это влияет на заполненность», — утверждает мэр Ивано-Франковска.

По его информации, во Франковске транспорт будет работать в обычном режиме в условиях спецперевозки, то есть соблюдая масочный режим. Согласно решению сессии городского совета, которая собралась сегодня, в школах города продлили каникулы.

«...мы вводим каникулы для детей на 2 недели. Не дистанционное обучение, а именно каникулы», — отметил Руслан Марцинкив.

Он поблагодарил громаду за однозначную позицию против «красной» зоны и добавил, что городской совет потребует через суд отменить правительственные решения об усилении карантинных мер.

Напомним, с 31 августа в «красную» зону эпидемиологической ситуации вошли Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.

Ранее в Украине ввели разделение административных единиц на карантинные зоны, учитывая установленные уровни эпидемиологической опасности — красный, оранжевый, желтый, зеленый. Их вводят на 14 дней.