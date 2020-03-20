Nokia представила свой бюджетный смартфон

Компания Nokia представила четыре новых смартфона, в том числе бюджетную модель. Об этом сообщается на сайте компании HMD Global, которая владеет правами на бренд.

Nokia 1.3 имеет 5,7-дюймовый HD+ экран. Смартфон получил операционную систему Android 10 Go, 1 ГБ оперативной памяти и батарею емкостью 3000 мАч.

Смартфон будет доступен в трех цветах. Nokia 1.3 поступит в продажу в апреле, его стоимость составит €95.