Nokia выпустит бюджетный смартфон дешевле 100 евро

Финский производитель электроники готовит сверхбюджетный смартфон Nokia 1.4, который будет отличаться скромными характеристиками. Об этом сообщает со ссылкой на инсайдеров MySmartPrice.
Nokia 1.4 заменит прошлогодний Nokia 1.3. Новый смартфон получит большой дисплей с разрешением HD+ и неназванный четырехъядерный процессор. Памяти в Nokia 1.4 будет совсем немного — 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Смартфону обещают аккумулятор на 4000 мАч и двойную заднюю камеру.
Гаджет будет работать под управлением упрощенного Android Go Edition. Смартфон представят в ближайшее время. Ожидается, что Nokia 1.4 будет предлагаться по цене до 100 евро.
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