Лукашенко заявил, что российские магазины уже просят у него продукты питания

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с утверждением, что после закрытия границы РФ с Беларусью из-за ситуации с коронавирусом российские ретейлеры обратились с просьбой о поставках белорусской продукции, чтобы избежать дефицита. Об этом он рассказал в пятницу журналистам во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани».

«Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая», — утверждал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. При этом он призвал белорусов не паниковать и не ломиться в магазины. «У нас достаточно продуктов», — сказал президент.

Лукашенко также высказал непонимание по поводу того, что некоторые белорусы, несмотря на опасную ситуацию по всему миру, уехали отдыхать за границу. «А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать», — констатировал он. Тем не менее он поставил задачу помочь гражданам, в том числе российским, вернуться на родину. «Кстати, россияне на борт наших людей в Таиланде не пускали. Но, думаю, договоримся..., — сказал Лукашенко. — Для России это практически ничего не стоило, а вреда принесет огромное множество. Вот тогда и будет «интеграция».

В целом, по мнению главы государства, среди белорусов нет такой «психопатии», как в западных странах. Он критично отозвался о людях, которые возвращаются из-за рубежа, побывав в эпидемиологически неблагополучных странах, и скрывают этот факт, приведя в пример белорусского бизнесмена, который вернулся из Италии и обратился к врачам, когда уже находился в критическом состоянии, а из-за него пришлось взять на контроль более 300 человек. Он положительно отозвался о белорусских специалистах, которые, «не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли».