Гео Лерос больше не советник Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский освободил народного депутата из фракции «Слуга народа» Гео Лероса от должности своего внештатного советника.

Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, сообщает пресс-служба президента.

Недавно Лерос вошел в число тех 18 депутатов от «Слуги народа», которые поставили свои подписи под обращением к секретарю Совета безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить с поста своего советника Сергея Сивохо.

Зеленский назначил художника и режиссера, автора проекта CityArt, инициатора создания серии муралов по Киеву Гео Лероса внештатным советником президента 24 июня 2019 года.

Лерос был 33-м номером избирательного списка «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах 2019 года.