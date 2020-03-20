Гео Лерос больше не советник Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский освободил народного депутата из фракции «Слуга народа» Гео Лероса от должности своего внештатного советника.
Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, сообщает пресс-служба президента.
Недавно Лерос вошел в число тех 18 депутатов от «Слуги народа», которые поставили свои подписи под обращением к секретарю Совета безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить с поста своего советника Сергея Сивохо.
Зеленский назначил художника и режиссера, автора проекта CityArt, инициатора создания серии муралов по Киеву Гео Лероса внештатным советником президента 24 июня 2019 года.
Лерос был 33-м номером избирательного списка «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах 2019 года.
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