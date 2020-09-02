Зеленский назвал Лероса взяточником и предателем страны, тот будет подавать в суд

Президент Владимир Зеленский отреагировал на исключение нардепа Гео Лерос из фракции «Слуга народа» и назвал его взяточником и предателем.

«У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно с какой они партии. Я достаточно ответил», — сказал Зеленский во время визита в Харьковскую область.

В свою очередь Лерос заявил, что подаст на президента в суд.

«Господин Президент, я никогда не был чиновником, не клоун с 95 квартала и не ларьочний решала, мне взяток не дают. Вы всех оббрехуете как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее складывайте деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК. Касательно предателя, запомните мои слова: ваш след в истории — это материалы дела о государственной измене!», — написал депутат в Фейсбук.

Напомним, на заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

В этот же день стало известно, что фракция «Слуга народа» решила исключить нардепа Гео Лероса из своих рядов. Сам Лерос заявил, что это сделано по указанию президента Зеленского.

2 сентября «Слуга народа» исключила Лероса из фракции. По словам председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Зеленский не звонил руководству фракции с требованием исключить Лероса из фракции: это сделали якобы после нарушения Леросом «негласных соглашений».

Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента.