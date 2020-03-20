«Нова Пошта» будет доставлять продукты питания из АТБ

Группа компаний «Нова Пошта» совместно с интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ в тестовом режиме запускает услугу доставки продуктов питания.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, в настоящее время пилотный проект запущен в Днепропетровской области.

«Нова Пошта» пояснила, что выбрать наборы необходимых продуктов и вещей можно будет в онлайн-режиме на сайте Rozetka. Заказы будут формироваться в магазинах сети АТБ. Доставку будет осуществлять непосредственно «Нова Пошта».

Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 408 грн, 510 грн и 714 грн. Стоимость доставки составит 60-75 грн.

Тестовый период будет длиться 3-5 дней. Если пилотный проект будет успешным, компания намерена внедрить его по всей Украине.