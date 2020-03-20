Во Франции полиция начала ловить злостных нарушителей карантина

По меньшей мере пять человек задержаны во Франции в связи с нарушением условий режима самоизоляции, введенного с 17 марта. Об этом сообщает в пятницу газета Le Parisien.

К столь суровой мере стражи порядка решили прибегнуть после того, как этим же лицам несколько раз были выписаны штрафы за пребывание на улице без уважительной причины. Так, француз из коммуны Брюэ-ля-Бюиссьер (департамент Па-де-Кале) был пойман за распитием алкоголя на улице в компании еще четверых граждан, которым удалось скрыться. В департаменте Сена-Сен-Дени, как отмечает Le Parisien, наблюдаются особо ярко выраженные проблемы с соблюдением карантина, за три дня там было выписано уже около 1,3 тыс. штрафов. В этом департаменте столичного региона Франции правоохранители задержали четверых злостных нарушителей.

Первые в стране задержания за «создание опасности для жизни других граждан» были проведены в департаментах Па-де-Кале и Сена-Сен-Дени. Примечательно, что по данной статье обвиняемым грозит до года тюрьмы и максимальный штраф в размере €15 тыс. По мнению полиции, такая мера должна подействовать на французов эффективнее, чем стандартная выплата €135.

Ранее газета Courrier Picard сообщала о коллективном штрафе в €1,6 тыс. для компании любителей барбекю, которые устроили пикник недалеко от города Крей — одного из главных очагов распространения коронавируса во Франции. Несмотря на замечание сотрудников муниципальной полиции, участники застолья «решительно настояли на продолжении» праздника, в результате прибывшие на место жандармы выписали всем штрафные квитанции и разогнали по домам.

С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения. Согласно последним данным генерального директора управления здравоохранения страны Жерома Саломона, число заразившихся коронавирусом во Франции выросло до 10995, при этом 1122 пациента находятся в реанимации. К данному моменту во Франции было сделано почти 50 тыс. тестов на выявление инфекции.