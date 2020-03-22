В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более 5, а всего с утра — не менее пяти, сообщил в Tiwtter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Первые толчки магнитудой 5,3 жители Загреба, неподалеку от которого находился эпицентр стихийного бедствия, почувствовал в 6:24 по местному времени (7:24 по Киеву). Менее чем через полчаса землетрясение повторилось с магнитудой 5.
В результате толчков некоторые здания частично обрушились, припаркованные на улицах автомобили оказались засыпаны кирпичами, в некоторых жилых районах отключилось электричество. Также от землетрясения пострадал Загребский собор, у которого разрушился один из двух шпилей.
Как сообщили врачи, в результате стихийного бедствия пострадал 15-летний подросток. Его на улице нашла бригада скорой помощи, сейчас подросток находится в крайне тяжелом состоянии.
После первых толчков в Хорватии произошла еще серия из трех более слабых землетрясений. Толчки магнитудой 3,7 сейсмологи зафиксировали в 7:41, затем 3,1 и 3 — в 8:04 и 8:10.
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