Милованов считает нецелесообразным полностью останавливать предприятия

Украине нецелесообразно останавливать предприятия, вместо этого следовало бы ограничить их мощности и сократить количество сотрудников.

Такого мнения придерживается экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Во время кризиса экономика должна работать. Да, некоторые предприятия должны быть и уже остановлены для карантина и во избежание распространения вируса. Но массовая остановка предприятий государством — самоубийство для экономики», — написал он в Facebook в понедельник.

Если полный переход на дистанционную работу невозможен, не следует закрывать предприятие, отметил Милованов.

«Можно перевести предприятия и организации на меньшую мощность, чтобы работало значительно меньше сотрудников и были снижены риски распространения вируса. Тогда предприятия не будут полностью останавливаться, сотрудники будут получать часть зарплаты, будут платиться некоторые налоги. И главное — таким предприятиям будет значительно легче возобновить работу в полном объеме после кризиса, чем те, которые полностью остановятся», — пояснил экс-министр.

Милованов добавил, что быстрое восстановление экономики будет главным вызовом после кризиса.