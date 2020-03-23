Милованов считает нецелесообразным полностью останавливать предприятия

Украине нецелесообразно останавливать предприятия, вместо этого следовало бы ограничить их мощности и сократить количество сотрудников.
Такого мнения придерживается экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
«Во время кризиса экономика должна работать. Да, некоторые предприятия должны быть и уже остановлены для карантина и во избежание распространения вируса. Но массовая остановка предприятий государством — самоубийство для экономики», — написал он в Facebook в понедельник.
Если полный переход на дистанционную работу невозможен, не следует закрывать предприятие, отметил Милованов.
«Можно перевести предприятия и организации на меньшую мощность, чтобы работало значительно меньше сотрудников и были снижены риски распространения вируса. Тогда предприятия не будут полностью останавливаться, сотрудники будут получать часть зарплаты, будут платиться некоторые налоги. И главное — таким предприятиям будет значительно легче возобновить работу в полном объеме после кризиса, чем те, которые полностью остановятся», — пояснил экс-министр.
Милованов добавил, что быстрое восстановление экономики будет главным вызовом после кризиса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016