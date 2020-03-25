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ООН выделит Украине $33 млн помощи на борьбу с коронавирусом

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ООН выделит Украине $33 млн помощи на борьбу с коронавирусом

Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против коронавируса COVID-19, объявленный генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, предусматривает выделение $33 млн помощи Украине, сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения по таким направлениям: учреждения здравоохранения, продовольственная безопасность и товары первой необходимости, люди преклонного возраста и люди с инвалидностью, дистанционное школьное образование. Наиболее незащищенные категории украинцев должны иметь средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса», — написал он в Facebook в среду.

По словам Николенко, генсек ООН планирует привлечь $2 млрд для сдерживания распространения COVID19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

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«План позволит обеспечивать доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов, установку дополнительных станций для персональной гигиены, проведение информационных кампаний о личной защите и защите окружающих от вируса», — пояснил пресс-секретарь.

В частности, в Африке, Азии и Латинской Америке будут организовываться также авиамосты и региональные хабы для перемещения гуманитарных работников и грузов.

ООН, коронавирус
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