В Киевской области подтверждены 25 случаев COVID-19

В Киевской области подтверждено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19, в то же время медицинское наблюдение установлено за 230 контактными лицами, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
«По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на 10:45 26 марта 2020 года официально подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом. Все — взрослые. Из них 14 — в Обуховском районе, 4 — в Киево-Святошинском районе, 2 — в г.Бровары. По одному в г.Борисполь, пгт Ставище, г.Ирпень, г.Белая Церковь и Белоцерковском районе», — сообщила ОГА на странице в «Фейсбук».
Отмечается, что из заболевших на стационарном лечении находятся двевять человек, на амбулаторном — (самоизоляции) — 15 чел.
Кроме того, подозрение на заражение имеют 80 чел. Также установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы, сообщает Минздрав со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016