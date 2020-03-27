В Украине зафиксировано 218 случаев заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 62 новых случая.

По данным Центра общественного здоровья, больше всего случаев заболевания обнаружено в Черновицкой области — 47 больных, один умерший. В Киеве также коронавирус диагностирован у 47 человек. 32 случая обнаружены в Киевской области, 25 — в Тернопольской (в том числе 1 летальный), в Ивано-Франковской — 24 случая, в том числе 2 летальных.

Также коронавирус был обнаружен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Закарпатской, Житомирской, Львовской, Луганской, Одесской, Ровненской, Херсонской и Черкасской областях.

Также отмечается, что по состоянию на утро 27 марта 2020 года в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19.