В России уже более 1000 зараженных коронавирусом

За последние сутки в России выявили 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество зараженных увеличилось до 1036 человек, сообщает местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В столице городе Москве зафиксирована еще один случай смерти после заражения коронавирусом, общее количество летальных исходов увеличилось до трех.

Новые случаи заражения выявлены в 16 регионах РФ.