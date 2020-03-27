Фактор коронавируса: дефицита угля нет, а котировки падают, - эксперты трейдера из Польши I-Coal

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Евросоюза оказало непосредственное влияние как на экономическую активность в странах, так и на уровень поставок угля. В то же время, по данным польского трейдера I-Coal, поставки продолжаются, а на складах в ЕС в марте выросли запасы угля. То есть, дефицита угля не предвидится, и это — хорошая новость для многих, в том числе, и украинских предприятий, которым для производства необходим уголь разных марок.

«Фактор распространения вируса и связанного с ним карантина в странах Евросоюза, безусловно, влияет на ситуацию с углем и его стоимостью. Отметим, что на складах в ЕС (особенно в портах и на перевалочных терминалах) скопились довольно большие запасы угля. Даже в случае полной изоляции отдельных государств дефицита угля не будет. Потребление и спрос снизятся, соответственно, цены тоже должны снизиться», — отметили эксперты крупной польской компании-трейдера I-Coal.



Представители трейдера отметили, что сегодня продолжаются поставки угля из РФ в Польшу (антрацит, марка Д), Украину (марка Т).

В компании I-Coal считают, что длительный карантин негативно отразится на рынке угля. «С большой долей вероятности можно предположить что фактор распространения COVID-19 негативно скажется на объемах поставок угля, в основном, это будет связано с карантином внутри отдельных стран и перекрытием границ между государствами», — ометили эксперты компании I-Coal.

Они также подчеркнули, что котировки угля в середине марта — ниже, чем по состоянию на 24 февраля. Например, CIF ARA с цены 46,25 долл. 24 февраля опустился до 44,5 долл. на 12 марта. «Падение котировок на энергетический уголь, возможно, связано с окончанием зимнего периода (и без того аномально тёплого), а также с общемировыми тенденциями снижения/сокращения темпов производства», — сообщили в польской компании I-Coal.

Напомним, компания I-Coal появилась весной 2016 года в польском городе Катовице. Тогда же она была зарегистрирована в Национальном судебном реестре и вскоре получила статус торговца углем. Компания торгует углем с покупателями из Польши, Германии, Словакии, Украины и Чехии. Поставки угля покупателям идут от горнодобывающих предприятий России.