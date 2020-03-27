В Ивано-Франковске коронавирус обнаружили у 10 больных пневмонией

В Ивано-Франковских больницах экспресс-тесты на Covid-19 показали положительный результат в 10 случаях. По этим пациентам сейчас ожидают лабораторные исследования.

Об этом в своем видеообращении сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

«Есть информация из городской клинической больницы, где мы сделали 35 быстрых тестов на Covid-19, из них 6 — положительные... Также в нашей городской больнице № 1 мы сделали 10 экспресс-тестов, из них 4 — положительные, и передаем их тоже в лабораторию для подтверждения», — отметил Марцинкив.

Он сообщил, что пятеро пациентов, у которых быстрые тесты подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в критическом состоянии. Их тестировали дважды.

Также сегодня тестировали на наличие коронавирусной инфекции часть медицинских работников в больницах Ивано-Франковска. Ни один тест не был положительным.

«Впервые мы тестировали женщину в родильном центре Ивано-Франковска. Тест показал отрицательный результат. Обязательно позже будем делать повторное тестирование, поскольку здесь речь идет о жизни двоих», — отметил мэр.

Ранее мэр Ивано-Франковска сообщил, что в местных больницах сегодня начинают экспресс-тестирование на Covid-19 больных пневмонией.