В Китае за сутки от коронавируса умер только один человек

За прошедшие сутки в Китае от COVID-19 умер только один человек (в провинции Хубей), сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 282 человека выздоровели.

Кроме того, в стране зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусом, причем все они ввозные, отмечает комитет. В провинции Хубэй, откуда начал распространятся коронавирус, за сутки не зарегистрировали ни одного нового случая заражения.

По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 81 518. Из них более 93% инфицированных — 76 052 человека — уже вылечились и были выписаны из больниц. Умерли с начала эпидемии в декабре 3 305 человек.