В Брюсселе начали арестовывать людей, нарушающих условия карантина

Полиция Брюсселя арестовала двух человек, которые нарушили условия карантина, введенного в стране в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении прокуратуры, распространенном во вторник.

«Прокуратура Брюсселя подтверждает, что два человека были арестованы 29 марта 2020 года в связи с несоблюдением правил карантина», — отмечается в нем. В сообщении поясняется, что оба человека были задержаны в коммуне Моленбек. Они находились в машине вместе с человеком, не относящимся к членам семьи.

Как сообщили в местном Минздраве, в общей сложности в стране инфицированы 12 775 человек, количество летальных исходов составило 705, среди них 12-летний ребенок.

Жесткий общенациональный карантин в Бельгии действует с 14 марта, изначально он был введен до 5 апреля. 27 марта власти Бельгии приняли решение продлить карантин в стране еще на две недели, до 19 апреля, с возможностью дальнейшего продления до 3 мая. В стране закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые мероприятия, вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений работают только экстренные службы.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране — жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах граждане обязаны соблюдать дистанцию.