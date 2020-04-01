За сутки в Украину вернулись еще около 5 тысяч человек

За сутки 31 марта в Украину вернулись около 4,9 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Всего за сутки на границе было совершено 10,4 тыс. пропускных операций.
«Эти показатели остались на уровне с предыдущими сутками. По состоянию на утро 1 апреля в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов», — указывается в сообщении.
Отмечается, что среди вернувшихся в Украину 1,9 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Для их перевозки при содействии Госпогранслужбы были привлечены транспортные средства, предоставленные местной властью и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.
Также сообщается, что за сутки территорию Украины покинули более 4 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранцев.
«За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 6,3 тысячи человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено», — подчеркивают в Госпогранслужбе.
Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.
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