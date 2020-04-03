Житель Миргорода с подозрением на коронавирус скрывается от правоохранителей и медиков в Киеве

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов на ежедневном брифинге рассказал о случае, который 2 апреля произошел в Миргороде Полтавской области. Человек с признаками вирусного заболевания отказался от того, чтобы медики взяли у него анализы на исследование в лабораторном центре ПЦР-методом.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

«Сейчас полиция занимается поиском человека, ведь имеется информация, что он скрывается в Киеве, — рассказал Олег Синегубов. — Никто не говорит, что этот человек болен. Но такая вероятность есть. Это большая безответственность. Ведь

беглец подвергает опасности не только себя, но и окружающих и близких».

Сейчас на Полтавщине на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 лица, вернувшиеся из-за границы. 993 успешно ее закончили и считаются здоровыми. Также на Полтавщине определили 13 пунктов обсервации для 817 человек.

Глава области сообщил, чтобы сейчас их обеспечивают всем необходимым. Сейчас все, кому нужно самоизолироваться, находятся дома. Но не исключено, что со временем для обсервации будут использовать, например, гостиницы.

За время карантина в Полтавской области правоохранители составили 65 админпротоколов о нарушениях режима. Из них 8 за нарушение самоизоляции, 8 за нарушение карантинных ограничений автоперевозчиками и 49 против субъектов предпринимательской деятельности.