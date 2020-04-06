Зеленский заявил, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты

Ни одна больница или отделение в Украине сейчас не могут быть закрыты.
Это подчеркнул президент Владимир Зеленский по результатам ежедневного селекторного совещания с представителями правительства и государственных ведомств, которые вовлечены в предотвращение распространения COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.
«До нас доходит информация о закрытом детском областном отделении, и о закрытии тубдиспансеров. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами», – заявил Зеленский.
«Уменьшение количества заболевших на коронавирус – это результат карантина. Мы могли бы иметь значительно больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными», – подчеркнул президент.
Как отмечается, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на совещании, что за минувшие сутки процент тех, кто заболел коронавирусной инфекции, в Украине снизился. В частности, из 1319 зафиксированных случаев заболевания за последние сутки выявлено 68 - это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шестеро людей умерли из-за тяжелых хронических болезней.
Национальная полиция отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%.
Во время совещания доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не прекратили работу в Украине. Сегодня на некоторых из них происходит неконтролируемое скопление людей, что является огромным риском распространения коронавируса. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки.
Напомним, что карантин в Украине был продлен до 24 апреля, а с 6 апреля ужесточаются требования к ограничительным мерам в связи с карантином.
В Украине подтверждены 1319 случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 человек выздоровели.
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