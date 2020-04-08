Еще один украинский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Италию

Украинский самолет с гуманитарной помощью для Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса, прибыл на место назначения.
Об этом сообщил посол Украины в Итальянской Республике Евгений Перелыгин.
Он уточнил, что самолет Ан-72 Национальной гвардии Украины, который привез 5 тысяч литров дезинфицирующей жидкости, сел в итальянском военном аэропорту «Пратика ди маре». Это уже второй украинский борт за последние три дня.
Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа, который провожал самолет в аэропорту «Жуляны», написал в Facebook: «В аэропорту провожал гуманитарный рейс, вылетающий из Киева, чтобы доставить дезинфицирующее средство, которое подарила Украина для преодоления чрезвычайной ситуации в Италии. Это еще один знак солидарности между нашими двумя Странами. Спасибо, Украина!».
Как сообщалось, в прошлую субботу в Италию прибыли 20 украинских медиков, которые начали гуманитарную миссию в провинции Марке.
По данным Университета Джона Хопкинса, количество больных с коронавирусом в Италии достигает 135 586, умерло уже 17 127 человек.
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