В ГСЧС заявили, что к зиме выгорит вся страна

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) констатируют, что ситуация с пожарами в экосистемах страны не становится лучше.

«Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране! С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем!», — подчеркивают в ГСЧС Украины на странице в Фейсбук.

«Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна ...», - добавили в Госслужбе по ЧС.